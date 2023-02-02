Причин для роста индекса Мосбиржи в четверг пока нет - "Алор Брокер"

Причин для роста индекса Мосбиржи на торгах в четверг пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Российскому рынку акций хорошо бы скорректироваться перед повторным "штурмом" уровня в 2250 пунктов, который может быть более удачным, отмечает эксперт в комментарии.

Также Антонов полагает, что намного "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции золотодобытчиков. "Они частично сняли перекупленность прошлой недели и теперь могут пойти вслед за ценами на свою продукцию", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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