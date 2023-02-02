Среднесрочные перспективы цен акций Северстали, ММК и НЛМК позитивны - БКС Экспресс

Среднесрочные перспективы цен акций "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) позитивны, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Акции сталеваров в среду были в числе лидеров роста на российском рынке акций. Подъем выглядит фундаментально оправданным. По мере открытия Китая экспортные цены металлургов заметно выросли. При этом внутренние цены пока отстают, но могут вскоре начать догонять, что позитивно для "Северстали" и "ММК". Среднесрочный взгляд по акциям положительный. Высоки шансы, что бумаги сумеют показать опережающую динамику к индексу Мосбиржи", - отмечает аналитик в комментарии.

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