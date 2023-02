Nasdaq достиг пика с середины сентября

Фондовые индексы США выросли в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в четверг. Нефть дорожает в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%.

По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

Трейдеры в среду также оценивали свежую порцию статистических данных и отчетов компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с мая 2020 года. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48 пунктов.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Цена бумаг Snap Inc. (SPB: SNAP) опустилась на 10,3%. Владелец приложения Snapchat увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 0,1% - рекордно низкими темпами и зафиксировал чистый убыток, в частности, из-за расходов на реструктуризацию.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. поднялись на 12,6%. Американский производитель микрочипов (AMD) увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 16% благодаря сильным результатам подразделения в сфере чипов для дата-центров.

Котировки акций Electronic Arts (SPB: EA) уменьшились на 9,3%. Один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире в третьем квартале 2023 финансового года увеличил выручку более чем втрое, однако выручка и объем заказов не оправдали ожиданий экспертов.

Акции Altria Group (SPB: MO) Inc. подорожали на 5,6%. Одна из крупнейших табачных компаний мира в четвертом квартале 2022 года умеренно сократила выручку, при этом показатель значительно опередил прогнозы рынка.

Бумаги Boston Scientific (SPB: BSX) выросли на 2,8%. Американский производитель медицинского оборудования в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в полтора раза, однако прогнозы компании на текущий квартал и год в целом не впечатлили инвесторов.

Котировки акций Humana Inc. (SPB: HUM) поднялись на 0,3%. Американский страховщик в четвертом квартале увеличил чистый убыток, скорректированная прибыль и выручка при этом также выросли.

Акции Otis Worldwide Corp. повысились на 2,8%. Производитель подъемного оборудования увеличил чистую прибыль и сократил выручку в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) выросли в цене на 2,9%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов понизит зарплаты топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора Пэта Гелсингера.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличился на 0,02% и составлял 34092,96 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 1,05% - до 4119,21 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2% - до 11816,32 пункта. Индикатор достиг максимального значения с середины сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в четверг на фоне итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%.

По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск увеличилось на 0,3%.

В число лидеров повышения котировок входят акции медицинской M3 Inc. (+4,3%), производителя электроники Hitachi Ltd. (+4,2%) и производителя полупроводникового оборудования SCREEN Holdings Co. Ltd. (+3,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%.

Наиболее значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+7,1%). Американская инвесткомпания BlackRock (SPB: BLK) Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сообщила, что увеличила долю в компании до 6,6% на конец 2022 года с 5,4%.

Также уверенно дорожают акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group (+4,4%) и телекоммуникационной China Unicom (Hong Kong) Ltd. (+3,8%).

Стоимость ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,7%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:17 мск повысилось на 0,9%.

Инфляция в Южной Корее увеличилась до 5,2% в годовом выражении в январе по сравнению с 5% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Это самый высокий показатель за три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 4,95%, согласно Trading Economics. В помесячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,8% против подъема на 0,2% в декабре.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,13%.

Лидерами роста стали акции поставщика инфраструктуры для телекоммуникаций Megaport Ltd., которые подорожали на 11,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,4% и 2,3%.

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг, восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне на данных об очередном росте запасов топлива в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $83,55 за баррель, что на $0,71 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,62 (3,1%), до $82,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,17 за баррель, что на $0,76 (0,99%) выше итогового значения предыдущей сессии. На прошлой сессии контракт упал в цене на $2,46 (3,1%), до $76,41 за баррель, минимума с 10 января.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

"Данные Минэнерго указали на неожиданный рост запасов всех видов топлива", - сказал управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Слабость нефтяного рынка вполне может продлиться, и дополнительные снижения станут возможностью для открытия длинных позиций, добавил он.

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Кроме того, ключевым событием для мировых рынков стало первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сообщил, что ждет новых подъемов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

"Эти заявления прозвучали довольно по-ястребиному", - отметил Захир из Tyche Capital.