Снижение ставки ЦБ РФ 10 февраля 2023г - крайне маловероятное событие - БКС Экспресс

Снижение ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу, 10 февраля 2023 года - крайне маловероятное событие, наоборот, риторика регулятора может быть жесткой, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Опубликованная статистика Росстата (с 24 по 30 января индекс потребительских цен вырос на 0,21% против 0,14% неделей ранее) негативный сигнал как для акций, так и облигаций. И хотя это недельные данные, которые часто бывают "шумными", тенденции января пока не вызывают оптимизма, наблюдается локальное ускорение темпов роста цен. Так что снижение ключевой ставки Банком России на заседании в следующую пятницу выглядит крайне маловероятным. Наоборот, риторика ЦБ РФ может быть жесткой", - пишет аналитик в комментарии.

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