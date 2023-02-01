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01 февраля 2023 года 19:00

Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 1 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 50 базисных пунктов, подешевев до 58,1% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 10,95% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 18 базисных пунктов - до 42,79% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 12,57% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 144 базисных пункта, до 64,58% от номинала (их доходность снизилась на 23 базисных пункта - до 9,59% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 22 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 33,79% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 26,01% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 41,32% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 22,15% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 8 базисных пунктов - до 85,52% от номинала (его доходность выросла на 33 базисных пункта - до 31,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют боковую динамику в ожидании объявления в среду вечером итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку в среду на 25 базисных пунктов, что будет означать замедление темпов ужесточения политики. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре после ее подъема на 75 базисных пунктов по итогам предыдущих четырех заседаний. При этом, по мнению аналитиков, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности прекращения ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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