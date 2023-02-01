"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Shenhua Energy и целевую цену на уровне HKD28 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Китайская угольная компания China Shenhua Energy предварительно опубликовала результаты за 2022г. Согласно предварительному отчету, прибыль на H-акцию в 2022г выросла на 39,3-43,2% г/г. Мы связываем такой рост с повышением объемов производства и цен реализации товарного угля, объемов продаж и тарифов в электроэнергетическом секторе, снижением ставки налога на прибыль и увеличением инвестиционного дохода аффилированных предприятий", - пишут аналитики.

Эксперты "БКС МИ" оптимистично оценивают стабильность прибыли и хорошие дивиденды компании и подтверждают целевую цену акций. Для H-акций ее значение соответствует мультипликаторам 6,6x 2023e и 6,4x 2024e P/E.

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