"Мои Инвестиции" назвали топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" назвали топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на СПБ Бирже, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

В список вошли: Tencent, Alibaba, JD.com, Baidu, Li Auto, Xinyi Solar, AIA Group, China Construction Bank, Li Ning Co, Country Garden Services.

"На фоне государственной поддержки строительного сектора, вероятного смягчения политики к коронавирусу, а также привлекательной оценки рынка и снизившихся геополитических рисков у нас позитивный взгляд на акции китайских компаний на СПБ Бирже, - пишут аналитики. - Мы считаем привлекательными акции в сегменте производства электромобилей, где видим значительный потенциал роста в сценарии отмены ковидных ограничений. Мы предпочитаем компании в сегменте онлайн-рекламы и электронной торговли, где ждем опережающую динамику на фоне ускорения экономического роста".

Также эксперты отдают предпочтение компаниям строительного сектора и банкам, которые выиграют от государственной поддержки и восстановления туристического потока внутри страны.

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