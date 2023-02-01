SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" на фоне опубликованных эмитентом ключевых финансовых показателей за девять месяцев 2022 года, сообщается в материале инвестбанка.

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