"Мои Инвестиции" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок золота в среднесрочной перспективе.

Эксперты отмечают следующие факторы в комментарии:

- Возможное продолжение покупок мировыми ЦБ золота для диверсификации резервов - существенный фактор поддержки спроса: доля золота в резервах ЦБ развивающихся стран ниже 10%, а у многих развитых - выше 60%.

- Инфляция издержек золотодобытчиков (совокупные денежные затраты AISC предельных производителей уже $1900 за тройскую унцию в 1П22) создает риск сокращения производства на горизонте нескольких лет, что должно среднесрочно поддержать цены.

- Краткосрочно золото может быть под давлением из-за более жесткой политики ФРС США.

Также аналитики обращают внимание, что спрос на золото в мире в 2022 году, по данным WGC, был максимальный за 10 лет. ЦБ и частные инвесторы покупали золото, но фонды ETF сокращали свои позиции:

- Покупки мировыми ЦБ в 2022 году выросли в 2,5 раза г/г до максимальных с 1967 года. Основной покупатель - Народный Банк Китая - возобновил в 2022 году покупки, и в предыдущие периоды они продолжались не менее полугода. Вероятное продолжение закупок окажет поддержку ценам.

- Оттоки из фондов продолжились в 2022 году, но снизились на 42% г/г и замедлились в четвертом квартале. Повышение ставок мировыми ЦБ - причина снижения интереса фондов к золоту. По мере формирования ожиданий по максимальной ставке ФРС в этом году вероятно прекращение оттоков.

- Покупки частными инвесторами выросли на 2% г/г., но спрос для ювелирных изделий снизился на 2 г/г из-за карантинных ограничений в Китае. Снятие ограничений в Китае может поддержать спрос в 2023 году.

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