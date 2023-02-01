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01 февраля 2023 года 17:15
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок золота в среднесрочной перспективе. Эксперты отмечают следующие факторы в комментарии: - Возможное продолжение покупок мировыми ЦБ золота для диверсификации резервов - существенный фактор поддержки спроса: доля золота в резервах ЦБ развивающихся стран ниже 10%, а у многих развитых - выше 60%. - Инфляция издержек золотодобытчиков (совокупные денежные затраты AISC предельных производителей уже $1900 за тройскую унцию в 1П22) создает риск сокращения производства на горизонте нескольких лет, что должно среднесрочно поддержать цены. - Краткосрочно золото может быть под давлением из-за более жесткой политики ФРС США. Также аналитики обращают внимание, что спрос на золото в мире в 2022 году, по данным WGC, был максимальный за 10 лет. ЦБ и частные инвесторы покупали золото, но фонды ETF сокращали свои позиции: - Покупки мировыми ЦБ в 2022 году выросли в 2,5 раза г/г до максимальных с 1967 года. Основной покупатель - Народный Банк Китая - возобновил в 2022 году покупки, и в предыдущие периоды они продолжались не менее полугода. Вероятное продолжение закупок окажет поддержку ценам. - Оттоки из фондов продолжились в 2022 году, но снизились на 42% г/г и замедлились в четвертом квартале. Повышение ставок мировыми ЦБ - причина снижения интереса фондов к золоту. По мере формирования ожиданий по максимальной ставке ФРС в этом году вероятно прекращение оттоков. - Покупки частными инвесторами выросли на 2% г/г., но спрос для ювелирных изделий снизился на 2 г/г из-за карантинных ограничений в Китае. Снятие ограничений в Китае может поддержать спрос в 2023 году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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