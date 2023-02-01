"Финам" рекомендует держать акции HCA Healthcare с прогнозной стоимостью $281,4 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 11,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции одного из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare за последние шесть месяцев обогатили инвесторов на 20% и превысили указанный нами целевой уровень. По мере отступления пандемии коронавируса объемы плановых медицинских процедур приходят к нормальным уровням, и это благоприятно отражается на показателях компании. Мы считаем, что акции эмитента по-прежнему достойны оставаться в портфелях как консервативное долгосрочное вложение из разряда "защитных" активов", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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