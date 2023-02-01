Инвестбанк Синара рекомендует держать акции ExxonMobil

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции ExxonMobil, сообщается в обзоре аналитиков.

"Опубликованную во вторник финансовую отчетность ExxonMobil за 4К22 мы оцениваем как достаточно сильную. Скорректированная прибыль ExxonMobil за 4К22 на 3% превысила ожидания рынка, что в ходе ближайших торговых сессий должно оказать умеренную поддержку котировкам. В качестве негативных моментов отметим резко выросшие капзатраты (+ 41% г/г, $5,7 млрд) и отсутствие в планах компании наращивания добычи в 1К23. Считаем, что акции эмитента сейчас оценены рынком справедливо (наш рейтинг - "держать"). Детальные планы на год ExxonMobil обычно представляет в феврале-марте на "Дне инвестора", - отмечает старший аналитик Кирилл Бахтин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.