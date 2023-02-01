.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, вероятно, ослабнет до 71 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
В Россию перестали импортироваться лишь 8% наименований лекарств
В прошлом году зарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году...
 
Торговым сетям запретят штрафовать поставщиков за срыв заказов
Новые поправки в закон "О торговле" могут поддержать производителей продовольствия - речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для сети. В этом уверена Федеральная антимонопольная служба...
 
Строителям жилья упростят досрочное расторжение аренды госучастков
В кризис застройщики жилья получат дополнительные преференции - власти разрешат им прекращать договор аренды госземель, где строится жилье, досрочно, сразу по завершении проекта, пишет "Коммерсантъ". О том, что для девелоперов разработан упрощенный...
 
01 февраля 2023 года 16:02

Рубль, вероятно, ослабнет до 71 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, вероятно, продолжит постепенный рост к уровню 71 руб./$1 к окончанию текущей недели, заметных факторов поддержки национальной валюты не наблюдается, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 февраля 2023 года 11:15
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" с целью 594 руб
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" (MD Medical) с целью 594 руб. за расписку, что предполагает потенциал роста на уровне 62,7% к текущим котировкам, сообщается в материале инвесткомпании. "История "Мать и дитя" - это история непрерывного развития, - отмечают аналитики....    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 10:58
Рубль может укрепиться до 69,3 руб./$1 в четверг - SberCIB
рс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 69,3 руб./$1 на торгах в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню в $85 за баррель в течение торгового дня, полагают аналитики. Доходности выпусков ОФЗ с фиксированным...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 10:41
Цена нефти вернется в диапазон $85-90/барр. благодаря усилению спроса в Китае - Freedom Finance Global
Цена нефти вернется в диапазон $85-90 за баррель Brent в ближайшей перспективе благодаря усилению спроса в Китае, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Участники сделки ОПЕК+ сохранили лимиты добычи. Как и ожидалось, с учетом нормальной...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 10:28
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии, еврозоне и США: - Золотовалютные резервы ЦБ РФ; - Решение ЕЦБ по монетарной политике; - Выступление главы ЕЦБ Кристин...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 10:16
Акции Татнефти, Газпром нефти, Роснефти и "префы" Сургутнефтегаза остаются интересными идеями в секторе - ПСБ
Акции "Татнефти", "Газпром нефти", "Роснефти" и "префы" "Сургутнефтегаза" остаются интересными идеями в секторе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Средняя цена нефти марки Urals в январе 2022г сложилась в размере $49,48/барр., а средняя цена сорта Brent - $84/барр., и, таким образом,...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в четверг ростом в пределах 0,7% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг с умеренного повышения в пределах 0,7%, в диапазоне 2230-2245 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Инерция вечернего прироста среды создает условия для открытия индекса Мосбиржи с...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:45
"Финам" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Amgen
алитики "Финама" подтвердили рейтинг "покупать" для акций американской биотехнологической компания Amgen с прогнозной стоимостью на уровне $313,9 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:40
Причин для роста индекса Мосбиржи в четверг пока нет - "Алор Брокер"
Причин для роста индекса Мосбиржи на торгах в четверг пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Российскому рынку акций хорошо бы скорректироваться перед повторным "штурмом" уровня в 2250 пунктов, который может быть более удачным,...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в четверг могут чуть подрасти на внешнем позитиве
Москва. 2 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:27
Среднесрочные перспективы цен акций Северстали, ММК и НЛМК позитивны - БКС Экспресс
Среднесрочные перспективы цен акций "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) позитивны, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Акции сталеваров в среду были в числе лидеров роста на российском рынке акций....    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:16
Снижение ставки ЦБ РФ 10 февраля 2023г - крайне маловероятное событие - БКС Экспресс
Снижение ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу, 10 февраля 2023 года - крайне маловероятное событие, наоборот, риторика регулятора может быть жесткой, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Опубликованная статистика Росстата (с 24 по 30 января индекс потребительских цен...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:15
Nasdaq достиг пика с середины сентября
Фондовые индексы США выросли в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в четверг. Нефть дорожает в четверг утром.    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 09:00
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых сигналов
Москва. 2 февраля. Доллар США и юань не демонстрируют ярко выраженной динамики на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль остается на стабильном уровне на фоне противоречивых сигналов.    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 19:37
Рубль в первый торговый день месяца подешевел к доллару и евро в ожидании новых стимулов
Москва. 1 февраля. Доллар США и евро умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 19:30
Рынок акций РФ в среду консолидировался в ожидании новостей от ФРС, лидировали в росте металлурги
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании вердикта Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, попытки роста нивелировались разнополярными сигналами с внешних площадок и просевшей вечером нефтью (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс Мосбиржи завершил основные торги на 2230 пунктах, в росте лидировали бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+4,5%).    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.