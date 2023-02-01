Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 7,5% в феврале - Райффайзенбанк

Фактических данных пока недостаточно для смещения сигнала Банка России из нейтральной области, и регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений по итогам заседания 10 февраля 2023 года (на уровне 7,5% годовых), считают аналитики Райффайзенбанка.

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