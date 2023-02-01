"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Snap Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $12,5 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Нельзя сказать, что опубликованный отчет эмитента за 4К22 оказался плохим. В целом именно такое развитие событий и предполагалось, и все основные показатели вышли плюс/минус на уровне ожиданий. Однако в "лучших традициях" компании, цена акции на постмаркете обвалилась на 15%. Негативную реакцию на отчеты мы наблюдали весь 2022 год. Вероятно, сейчас инвесторы надеялись услышать хоть какие-то минимальные позитивные комментарии от менеджмента на 2023 год, но их, увы, не было", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

"Менеджмент Snap не дает прогнозов на 1К23 ввиду высокой неопределенности. По словам СЕО, компания активно инвестирует в пользовательский контент, дополненную реальность и функционал для рекламодателей, чтобы повысить вовлеченность пользователей, монетизацию и конверсию. Также эмитент развивает новые каналы выручки, в том числе сервис по подписке Snapchat+. Однако потребуется время, чтобы эти улучшения и нововведения отразились на выручке. Мы полагаем, что в 2023 году у компании есть возможность показать двузначный рост выручки за счет низкой базы прошлого года и в случае если глобальная конъюнктура улучшится", - пишет эксперт.

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