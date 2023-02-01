Пауза в повышении ставки - наиболее вероятный сценарий предстоящего заседания ЦБ РФ - Альфа-банк

Пауза в повышении ключевой ставки - наиболее вероятный сценарий предстоящего заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"По сообщению ЦБ РФ, в январе инфляционные ожидания снизились до 11,6% против среднемесячного уровня 12,1% в 2П22. Это позитивно и соответствует нашим ожиданиям, учитывая замедление инфляции и может быть аргументов в пользу того, что ЦБ РФ продолжит монетарное смягчение. Однако против смягчения монетарной политики говорят все еще высокий уровень инфляции и ожидания ЦБ РФ усиления инфляционного давления в 2023 г. Таким образом, мы считаем паузу наиболее вероятным сценарием на предстоящем заседании ЦБ РФ по ставке 10 февраля", - отмечает Орлова.

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