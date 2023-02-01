SberCIB обновил топ акций РФ средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций РФ средней и малой капитализации. В список вошли "ТМК", Inarctica, "Белуга групп", "Самолет" и "Мечел".

"Индекс Мосбиржи средней и малой капитализации значительно вырос с середины декабря, - отмечается в комментарии. - Участники рынка отмечают в целом позитивный настрой на зарубежных площадках. Российские инвесторы обратили внимание на компании второго эшелона, которые отставали от крупных эмитентов по динамике котировок".

Подборку SberCIB покидают акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и "Группы Позитив". Эксперты позитивно оценивают долгосрочные перспективы обеих компаний, но решили исключить их акции из подборки после значительного роста котировок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.