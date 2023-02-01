"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целью 55,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Совкомфлот" неожиданно опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2022г по МСФО. Выручка компании составила $1385 млн по сравнению с 9 мес. 2021г в размере $1160 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в 16 раз - до $321 млн. За отчётный период "Совкомфлот" предоставил сильные финпоказатели, несмотря на неблагоприятную ситуацию вокруг России", - пишет эксперт.

Кроме этого, глава компании Игорь Тонковидов в октябре 2022г заявил, что ставки фрахта в 2022г были стабильно высокими в силу того, что изменилась география маршрутов. В этой связи, компания может вернуться к выплате дивидендов, полагает Баженов.

"Совкомфлот", исходя из дивидендной политики, направляет на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО, - напоминает аналитик. - Таким образом, компания за 9 мес. 2022г уже заработала 4,74 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность 10,28%. На фоне вышеперечисленного, мы ожидаем роста котировок "Совкомфлота" до 55,5 руб. С технической точки зрения, акции пробили уровень сопротивления на повышенных объёмах, что, в свою очередь, подтверждает интерес со стороны покупателей".

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