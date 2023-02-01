Инвесторам стоит обратить внимание на акции НЛМК - "Солид Брокер"

Инвесторам в текущей ситуации на рынке стали стоит обратить внимание на акции "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК"), полагают аналитики "Солид Брокер".

"Производство стали в России в 2022г сократилось на 7%, до 71,5 млн тонн. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов I половины 2022г, когда компании предрекали падение на 15%. Тем не менее перспективы восстановления выпуска в 2023г выглядят неоднозначно. Стоит отметить, всё-таки основным драйвером роста производства стали является спрос со стороны строительной отрасли. Именно от состояния рынка жилья во многом будет зависеть состояние сталелитейной отрасли. Консенсус такой, что в лучшем случае спрос будет на уровне прошлого года", - пишут эксперты.

Однако экспортный потенциал, по их мнению, может раскрыться при более слабом рубле. "Пока, исходя из текущих вводных, производство стали в РФ в 2023г будет на уровне 2022г, что не плохо и не хорошо, - прогнозируют в "Солид Брокер". - На наш взгляд, преимуществом в текущей ситуации будут обладать компании, которые могут осуществлять поставки на экспорт, в частности "НЛМК". Поэтому рекомендуем обратить внимание именно на эти бумаги".

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