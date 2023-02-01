Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Выпуск в промышленности России за декабрь;

- Безработица в еврозоне за декабрь;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за январь;

- Решение ФРС США по монетарной политике (ожидается повышение ставки на 25 б.п.);

- Данные по занятости вне сельского хозяйства в США за январь от ADP;

- Число вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за декабрь;

- Производственные индексы PMI в США, Китае и России за январь.

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