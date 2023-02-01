Нефтяные котировки могут отступить до $84/барр. к концу дня - SberCIB

Нефтяные котировки могут отступить до $84 за баррель Brent к концу торгов в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Нефть дешевеет в среду утром в ожидании решения ФРС. Также в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться выполнение договоренностей о сокращении добычи и уровень квот. Судя по сообщениям СМИ, участники соглашения удовлетворены действующими квотами. Нефтяные котировки до конца дня могут отступить до $84 за баррель, а в конце недели начать повышаться", - пишут эксперты.

Рубль к вечеру вторника восстановился до 69,8 руб./$1, а утром снова дешевеет до 70,3 руб./$1. Тем не менее, как считают аналитики SberCIB , высокий спрос на валюту постепенно насыщается. В этих условиях рубль может восстановиться в среду до 69,5 руб./$1. Вечером пройдет заседание ФРС США: как ожидается, американский регулятор поднимет ставку на 25 б. п. и выступит с умеренно жёсткой риторикой.

"Динамика рублёвого госдолга во вторник была типична для дня перед аукционами, - комментируют в SberCIB. - Доходности долгосрочных ОФЗ выросли в среднем на 4 б. п. В среду Минфин предложит на аукционах номинальные ОФЗ-26241 (ноябрь 2032) и ОФЗ-26238 (май 2041), а также линкер ОФЗ-52004 (март 2032). Если премии ко вторичному рынку будут близки к показателям предыдущих аукционов по этим бумагам (10 б. п. по первым двум выпускам), доходности длинных ОФЗ могут продолжить повышаться".

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