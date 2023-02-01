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01 февраля 2023 года 09:11

Фондовые индексы США выросли по итогам января

Фондовые индексы США выросли во вторник и по итогам января. Азиатские рынки акций растут на торгах в среду. Нефть дорожает в среду утром.

Американские фондовые индексы увеличились во вторник, в том числе, благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

По итогам первого месяца года S&P 500 прибавил 6,2%, Dow Jones Industrial Average - 2,8%, что стало лучшими показателями для января с 2019 года. При этом Nasdaq Composite взлетел на 11,5% - это самый значительный подъем для данного месяца с 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Также участники торгов продолжают следить за квартальными отчетностями компаний.

Котировки акций General Motors (SPB: GM) взлетели за день на 8,4%. Крупнейший американский автопроизводитель в октябре-декабре увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.

Шведская Spotify Technology в минувшем квартале получила чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, однако прирост числа пользователей превзошел ожидания. Акции оператора музыкального стримингового сервиса, которые торгуются на NYSE, подскочили в цене на 12,7%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в четвертом квартале увеличила чистую прибыль, однако снижение выручки оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков. Тем не менее, стоимость компании выросла на 4,7%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 1,4%. Фармацевтическая компания в последнем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, хотя выручка не оправдала ожиданий.

Exxon Mobil (SPB: XOM) увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 1,4 раза. Выручка повысилась на 12%, хотя и не дотянула до прогноза. Цена акций крупнейшей нефтегазовой компании США повысилась на 2,2%.

Котировки бумаг McDonald''s Corp. (SPB: MCD) снизились на 1,3%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания нарастила чистую прибыль в октябре-декабре на 16%. Однако выручка и за квартал, и за весь 2022 год сократилась.

Caterpillar (SPB: CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 32%, скорректированная прибыль не оправдала ожиданий. Стоимость бумаг компании упала на 3,5%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 368,95 пункта (1,09%) и достиг 34086,04 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подорожавшие на 3,2%, и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 58,83 пункта (1,46%), составив 4076,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 190,74 пункта (1,67%) - до 11584,55 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют слабую позитивную динамику.

Основными событиями текущей недели являются заседания сразу трех крупнейших мировых ЦБ: Федеральной резервной системы в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличилось на 0,1%.

В число лидеров повышения котировок входят акции поставщика газа Tokyo Gas Co. (+4,8%), производителя чипов Advantest Corp. (+4,1%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+2,3%), автопроизводителя Mitsubishi Motors (+2,6%).

Бумаги инвестиционно-технологической Softbank Group подорожали на 1,4%, автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor - на 0,6% и 1% соответственно.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,6%, производителя приставок Nintendo - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,3%, так же как и гонконгский Hang Seng.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе. Аналитики в среднем ожидали более значительного роста показателя - до 49,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций BYD Co. - на 6,7%. Компания объявила о начале продаж своих электромобилей в Японии.

Бумаги другого производителя автомобилей - Geely - выросли в цене на 4,3%.

Кроме того, дорожают акции интернет-компаний Baidu и Meituan (SPB: 3690) - соответственно на 5,1% и 2,8%, а также операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. и Sands China (SPB: 1928) - на 4% и 3,6% соответственно.

Стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 1,8% и 0,6% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,7%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:28 МСК повысилось на 0,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3% и достиг максимума за последние девять месяцев.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась соответственно на 0,3% и 1,4%. Акции других представителей отрасли также выросли в цене, в том числе Fortescue Metals и Pilbara Minerals - на 0,4%, Allkem - на 1,1%.

Цены на нефть поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также результатов встречи представителей государств ОПЕК+.

Федрезерв, как ожидается, повысит базовую ставку в среду на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать дальнейшее замедление темпов ее подъема.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $85,66 за баррель, что на $0,2 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,96 (1,1%), до $85,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,32 (0,41%), до $79,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,97 (1,3%), до $78,87 за баррель.

В январе как Brent, так и WTI подешевели примерно на 1,7%. Снижение цен зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса в Китае вслед за снятием карантинных ограничений в стране.

"Нефтяной рынок, кажется, нашел устойчивую опору, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Тем не менее, любые "ястребиные" сигналы Федрезерва в среду могут вернуть понижательное давление".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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