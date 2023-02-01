Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в диапазоне 2215-2240п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с умеренного отклонения в пределах 0,5%, в диапазоне 2215-2240 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Локальный рынок акций пока не имеет явной поддержки со стороны нефтяных фьючерсов, поэтому повышение, показанное им во вторник, может не получить продолжения в первые часы торгов. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2210, 2200 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2260 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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