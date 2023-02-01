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01 февраля 2023 года 09:33

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 1 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния слабо позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы увеличились во вторник, в том числе, благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний. Внимание глобальных инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют слабую позитивную динамику. Основными событиями текущей недели являются заседания сразу трех крупнейших мировых ЦБ: Федеральной резервной системы в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,3%, так же как и гонконгский Hang Seng. Значение южнокорейского Kospi к 8:28 МСК повысилось на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3% и достиг максимума за последние девять месяцев.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы, а также результатов встречи представителей государств ОПЕК+. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $85,51 за баррель, что всего на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,1%, до $85,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,23%, до $79,05 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $78,87 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,531 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,227 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,07% (благодаря заметному росту двух выпусков облигаций) и составил 109,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 832,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+1,75%), "Почта России БО-002P-01" (+1,45%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,5%), "Роснефть-002Р-05" (-0,34%) и "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЕвроТранс" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, его размещение началось 27 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,37% годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 31 января. По займу предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года. Техразмещение запланировано на 2 февраля.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 6% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение 6 февраля досрочно погасить облигации серии 003Р-002 объемом 43 млрд рублей. Ранее финансовая организация провела собрание владельцев облигаций данного выпуска и согласовала внесение изменения в условия выпуска, касающегося возможности досрочного погашения по усмотрению эмитента. ЕАБР разместил полугодовой выпуск на 43 млрд рублей в августе 2022 года по ставке 8,6% годовых. Плановая дата погашения займа - 21 февраля 2023 года.

ХК "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится 16 февраля, в дату окончания 14-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в феврале 2016 года по ставке полугодового купона 11,9% годовых до погашения. По выпуску в феврале 2023 года был предусмотрен call-опцион.

ООО "Первый ювелирный - драгоценные металлы" (ПЮДМ) продлило предварительное голосование владельцев бондов серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля. В соответствии с ранее озвученными планами голосование должно было закончиться 30 января. В рамках реструктуризации выпуска эмитент, в частности, предлагает продлить срок обращения с 5 лет до почти 9 лет (3240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. Кроме того, предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала - в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала - в дату окончания 108-го купона. А также снизить номинал одной облигации с 50 тыс. рублей до 1 тыс. рублей. В качестве предпосылок для проведения голосования владельцев облигаций по вопросу реструктуризации были обозначены прекращение деятельности трейдингового направления эмитента и отсутствие возможности для рефинансирования выпуска. При этом руководство компании намерено продолжать в полной мере обслуживать все три выпуска облигаций в обращении, выплачивая купонный доход согласно утвержденным графикам. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 306,4 млн рублей, дата погашения выпуска БО-П01 - 4 мая 2023 года, выпуска БО-П02 - 16 июля 2025 года, выпуска БО-П03 - 4 октября 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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