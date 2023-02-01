Freedom Finance Global рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $183 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Финансовые показатели эмитента за октябрь-декабрь 2022 года оказались несколько слабее общерыночных ожиданий. Несмотря на ожидаемое замедление роста доходов в текущем году, совет директоров American Express принял решение о повышении размера квартальных дивидендов на 15%, с $0,52 до $0,6 на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 1,39% годовых. Гайденс компании на 2023 год предполагает рост EPS и выручки на 11,6-15,7% (до $11-11,4) и 15-17% соответственно, что лучше наших оценок на уровне 8% и 10%. Мы ожидаем дальнейшего замедления потребительской и деловой активности в последующие кварталы, однако полагаем, что эмитента продолжит поддерживать высокую рентабельность капитала", - указывает аналитик Алина Попцова.

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