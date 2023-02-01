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Главная / Мнения аналитиков / Динамику цены нефти в среду будет определять информационный фон - БКС Экспресс
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01 февраля 2023 года 09:18
Динамику цены нефти в среду будет определять информационный фон - БКС Экспресс
Динамику котировок нефти марки Brent в среду будет определять информационный фон, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Нефтяные контракты по марке Brent демонстрируют потенциал для восстановления после непродолжительной коррекции, однако на сессии в среду динамику котировок будет определять информационный фон, который предполагается достаточно насыщенным. При благоприятном сантименте котировки вполне могут уверенно встать на путь к двухмесячному сопротивлению в районе $89-90 за баррель", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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