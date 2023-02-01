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Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина индекса Мосбиржи в целом позитивна - БКС Экспресс
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01 февраля 2023 года 09:05
Техническая картина индекса Мосбиржи в целом позитивна - БКС Экспресс
Техническая картина по индексу Мосбиржи в целом позитивная, но важно не допустить просадки в ближайшие сессии и хотя бы остаться около текущих значений, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи и в то же время техническим препятствием выступает уровень 2250 пунктов. Это осенний максимум, установленный после сентябрьского обвала. В случае его преодоления далее цели сместятся к 2340-2380 пунктам. Техническая картина в целом позитивная, но важно не допустить просадки в ближайшие сессии и хотя бы остаться около текущих значений", - указывает аналитик. Карпунин также напоминает, что весь недавний подъем индекса во многом проходит без поддержки тяжеловесных акций нефтегазового сектора. "Инвесторы пока с осторожностью относятся к бумагам отрасли ввиду неопределенности из-за "потолка" цен на сырую нефть (уже введен) и нефтепродукты (начнется с 5 февраля). Очевидно, что многие участники занимают выжидательную позицию, что в том числе отражается на оборотах торгов акциями отрасли - они упали сильнее, чем в среднем по широкому рынку. С течением времени и адаптации нефтяных компаний к новым условиям, а также вместе с ожидаемым нами постепенным сокращением дисконта нефти марки Urals, интерес к бумагам сектора может вернуться. В будущем это окажет дополнительную поддержку индексу Мосбиржи", - пишет эксперт в материале. Обращает внимание Карпунин и на то, что рост рынка сейчас идет без каких-то дополнительных внешних драйверов. Общий фон и геополитические факторы остаются стабильны. Таким образом, можно говорить о том, что даже просто нейтрального фона отечественному рынку уже достаточно, чтобы постепенно продвигаться наверх, указывает аналитик БКС Экспресс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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