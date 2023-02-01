Техническая картина индекса Мосбиржи в целом позитивна - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи в целом позитивная, но важно не допустить просадки в ближайшие сессии и хотя бы остаться около текущих значений, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи и в то же время техническим препятствием выступает уровень 2250 пунктов. Это осенний максимум, установленный после сентябрьского обвала. В случае его преодоления далее цели сместятся к 2340-2380 пунктам. Техническая картина в целом позитивная, но важно не допустить просадки в ближайшие сессии и хотя бы остаться около текущих значений", - указывает аналитик.

Карпунин также напоминает, что весь недавний подъем индекса во многом проходит без поддержки тяжеловесных акций нефтегазового сектора. "Инвесторы пока с осторожностью относятся к бумагам отрасли ввиду неопределенности из-за "потолка" цен на сырую нефть (уже введен) и нефтепродукты (начнется с 5 февраля). Очевидно, что многие участники занимают выжидательную позицию, что в том числе отражается на оборотах торгов акциями отрасли - они упали сильнее, чем в среднем по широкому рынку. С течением времени и адаптации нефтяных компаний к новым условиям, а также вместе с ожидаемым нами постепенным сокращением дисконта нефти марки Urals, интерес к бумагам сектора может вернуться. В будущем это окажет дополнительную поддержку индексу Мосбиржи", - пишет эксперт в материале.

Обращает внимание Карпунин и на то, что рост рынка сейчас идет без каких-то дополнительных внешних драйверов. Общий фон и геополитические факторы остаются стабильны. Таким образом, можно говорить о том, что даже просто нейтрального фона отечественному рынку уже достаточно, чтобы постепенно продвигаться наверх, указывает аналитик БКС Экспресс.

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