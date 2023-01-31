Рынок акций РФ во вторник обновил 2,5-месячный максимум по индексу МосБиржи во главе с финкомпаниями

Москва. 31 января. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по экономике России, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии решения Федрезерва США по ставке. Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов, обновив максимум на закрытие с середины ноября, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4,7%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2225,6 пункта (+1%), индекс РТС - 1001,23 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 69,97 рубля (-0,44 рубля).

За январь индексы РТС и Мосбиржи выросли на 3,2-3,3%, доллар прибавил всего 7 копеек.

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

Кроме "Яндекса" подорожали во вторник акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), бумаги Сбербанка (+2,4% и +2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы").

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник вырос третьи торги подряд, завершив январь приростом в 3%. Локомотивом подъема выступал финансовый сектор, подорожали бумаги IT-компаний. Нефтегазовый сектор при этом продолжил топтаться на месте - сказывается эффект санкционных ограничений на экспорт.

Сдержанность общих настроений может быть связана с предстоящим в среду заседанием ФРС - важными будут прогнозы и риторика руководства регулятора. Также в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 февраля - 2150-2250 пунктов, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи протестировал на прочность сопротивление на уровне 200-дневной скользящей (район 2215 пунктов - ИФ), хотя больших значимых новостей на рынке не было, а внешний фон вряд ли можно назвать позитивным. Тем не менее, отечественные инвесторы могут оглядываться на позитив восстановления объемов российского нефтяного экспорта, полагает эксперт. Китайская статистика также внушает уверенность в устойчивости российских поставок для быстро оживающей экономики КНР.

Статистика из Европы говорит о том, что инфляция пока не собирается замедляться, а это предполагает более агрессивные решения ЕЦБ - ставки регуляторов продолжат расти. МВФ порадовал улучшением прогноза по экономике РФ до роста на 0,3%, частично это связано с расширением экономических связей с Китаем и восстановлением самой экономики КНР после коронавирусных ограничений, полагает аналитик.

Выросли расписки GlobalTrans (MOEX: GLTR) (+4,2%), которая является одним из основных получателей преимуществ от переориентации торговых потоков на Восток. Кроме того, в правительстве РФ могут выделить до 22,3 млрд руб. на компенсацию железнодорожным операторам за изъятые за рубежом вагоны, считает Кочетков.

Некоторые участники торгов называют текущую неделю периодом непредсказуемой волатильности из-за заседаний по ставкам сразу трех ведущих мировых центробанков. Инфляционная статистика заметно ухудшила настроения инвесторов в Европе. Представители ЕЦБ ранее многократно говорили о том, что ожидается серия из нескольких повышений ставки на 50 б.п., а при новом витке разгона цен позиция может стать еще более жесткой.

"Опрос экспертов, проведенный Reuters, показал повышение ожиданий по цене на нефть Brent в текущем году. В среднем прогнозируются средние цены выше $90 за баррель. Поэтому текущую неуверенность на рынке можно считать временной. Экономики Китая и Индии получают нефть дешевле, чем европейские потребители, что станет их дополнительным фактором роста в текущем году", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ умеренно вырос по итогам января благодаря корпоративным историям, в частности, в финансовом секторе (Сбербанк (MOEX: SBER), Мосбиржа, "СПБ Биржа" (SPB: SPBE)), металлургическом ("Полюс", "Полиметалл", "Селигдар" (MOEX: SELG), "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Распадская" (MOEX: RASP)) и транспортном ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "НМТП" (MOEX: NMTP), Globaltrans). В остальном повышению мешала геополитика: США и Япония ввели новые точечные санкции против России, а в нефтяном секторе ждут ввода эмбарго ЕС на нефтепродукты с 5 февраля и возможного "потолка" цен на эти сырьевые товары, отмечает эксперт. По многим акциям закрылись дивидендные реестры по промежуточным выплатам за 2022 год.

Нефть в январе не зафиксировала новых локальных минимумов, что само по себе является позитивным сигналом, но при этом после неоднократных попыток не смогла перейти к среднесрочному повышению, оставшись ниже сопротивлений $90 и $83 за баррель по сортам Brent и WTI соответственно. Повышению международных цен мешала неопределенность в отношении экономики США, Китая и других крупных потребителей "черного золота", полагает аналитик.

С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС остаются под давлением долгосрочных нисходящих трендов, актуальность которых сохранится как минимум до закрепления выше сопротивлений 2300 и 1110 пунктов. Рублевый индикатор среднесрочно смотрится более уверенно благодаря динамике российской валюты, но пока не демонстрирует силы в контексте преодоления ключевых сопротивлений. При закреплении выше 2300 пунктов можно ожидать скачка как минимум в район 2400 пунктов. Важная среднесрочная поддержка расположена на 2100 пунктах: закрепление ниже увеличит риски возвращения к 2000 пунктам. Динамика долларового индекса РТС будет определяться общерыночными настроениями и курсом рубля, полагает Кожухова.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале может остаться под общим давлением геополитики и, в частности, новых санкций, касающихся эмбарго нефтепродуктов и возможного введения "потолка" цен на них, что создает дополнительную неопределенность в нефтяном секторе. В подобных условиях наиболее интересно по-прежнему смотрятся эмитенты, способные быстро переориентироваться на Восток, одним из которых является "Роснефть". Динамика золотодобывающих компаний будет зависеть от уровня цен на золото после заседания ФРС: в случае замедления темпов повышения процентных ставок с 50 до 25 б.п., а также смягчения общего тона регулятора котировки золота вполне могут закрепиться выше $1950 за унцию и взять курс на $2000. При негативном сценарии и сохранении жесткого тона ФРС по золоту и акциям добытчиков может пройти масштабная фиксация прибыли, считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, январь оказался весьма удачным месяцем для мировых рынков, но он подходит к концу, и теперь решения центробанков по ставке и сезон отчетностей могут сыграть на стороне продавцов.

Больше всего инвесторов интересует, что ФРС намерена делать дальше и как долго регулятор будет удерживать ставки на высоком уровне. Решение по ставке ФРС станет известно вечером в среду, а в четверг пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии, но здесь сюрпризов не ожидается - оба регулятора, вероятно, поднимут ставки на 50 б.п.

На рынке акций РФ среди лидеров роста оказались ГДР Globaltrans после известий, что власти РФ планируют возместить железнодорожным перевозчикам стоимость вагонов, которые у них изъяли за рубежом в прошлом году. В 2022 году Globaltrans провела обесценение активов на 3,7 млрд руб. из-за блокировки полувагонов в Украине, отмечает аналитик.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng - на 1%), слабо "минусует" Европа (снижение индексов CAC 40, DAX, FTSE сократилось до менее чем 0,2%), но растут Штаты (индексы прибавляют 0,3-0,8% во главе с Nasdaq).

Розничные продажи в Японии в декабре 2022 года выросли на 3,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 3% после ноябрьского подъема на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в январе до 50,1 пункта при прогнозах роста до 49,8 пункта с декабрьских 47 пунктов. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений.

Розничные продажи в Германии в декабре прошлого года упали на 5,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Падение показателя стало рекордным с апреля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,2%.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний. Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

Нефть вечером во вторник отыграла дневные потери. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,73 за баррель (-0,2% и -2% в понедельник), мартовская цена WTI - $79,04 за баррель (+1,5% и -2,2% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+30,7% и +21,2% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+19,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+12%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+7% и +10,8% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+6,3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+6,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,9%, объем торгов превысил 2,58 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-14,9%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-14,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,1%).

Расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) упали на 4% (до 27,26 рубля за штуку) по факту публикации ожидаемого отчета компании за IV квартал 2022 года. Ритейлер в IV квартале увеличил чистую розничную выручку на 2,9% в годовом выражении, до 55,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в IV квартале снизились на 2,8% вследствие снижения трафика и среднего чека на 2,3% и 0,5% соответственно.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" - основного формата ритейлера - в октябре-декабре сократилась на 5,3%, до 41,2 млрд рублей. LfL-продажи снизились на 6,9%. В целом за год ритейлер нарастил доходы на 8,1%, до 200,2 млрд рублей. Повышение было обеспечено открытием новых магазинов и высокими результатами дискаунтеров "Да!".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 33,47 млрд рублей (из них 9,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,17 млрд рублей на акции "Яндекса").