.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил повышение к евро вечером во вторник на фоне перешедшей к укреплению нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
ФАС попросили разобраться с завышенными платежами за ЖКУ
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили разобраться с завышенными платежами за ЖКУ. Жители разных регионов России получили в январе (за декабрь) в несколько раз завышенные платежки за ЖКУ. Такие жалобы поступили депутатам Госдумы, поэтому...
 
"Аэрофлот" и Ространснадзор договорились о правилах провоза ручной клади
1 февраля. FINMARKET.RU -"Аэрофлот" и Ространснадзор договорились о совместной работе по изменению федеральных авиационных правил (ФАП) в части провоза ручной клади, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Мы одинаково смотрим на...
 
Снижается загруженность дорогих отелей
Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Загрузка отелей уровня "пять звезд" в Москве в 2022 году сократилась на 10,2 процентного пункта (п. п.), до 52,7%, сообщили...
 
31 января 2023 года 19:44

Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил повышение к евро вечером во вторник на фоне перешедшей к укреплению нефти

Москва. 31 января. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 69,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 58,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,95 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,7 копейки - до 72,58 рубля. Курс китайского юаня опустился на 5,7 копейки - до 10,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери к доллару и усилил темпы роста к евро на закрытии торгов последнего дня января благодаря перешедшей к повышению нефти. При этом участники внутреннего валютного рынка продолжают находиться в ожидании новых стимулов к движению, в том числе новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Декабрьское значение индекса было максимальным за 11 месяцев.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индикатора в январе до 109 пунктов с объявленного ранее уровня предыдущего месяца в 108,3 пункта.

Снижение индекса потребдоверия обусловлено растущими опасениями американцев в отношении возможной рецессии в США на фоне подъема базовой ставки ФРС и по-прежнему высокой инфляции.

В четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания, по данным опроса "инФОМ", в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд.

Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, согласно опросу ЦБ, в январе снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 10 февраля.

ЦБ отмечает, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России 31 января отразил продажу валюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечался Новый год (праздник весны), поэтому предыдущие пять рабочих дней регулятор расчеты по продаже юаней не проводил, обещал их отразить в статистике на 31 января.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Цены на нефть перешли к уверенному росту после снижения в первой половине вторника, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ и итогов заседания ФРС. Федрезерв объявит итоги первого в этом году заседания вечером в среду, очередная встреча министров стран ОПЕК+ состоится также в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $85,48 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,94 за баррель, что на 1,34% больше итогового значения предыдущей сессии.

В ходе прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,2%, причем котировки WTI впервые за три недели опустились ниже $77 за баррель.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 70,8 руб./$1, но к вечеру рубль перешел к укреплению. Во многом укрепление рубля происходило в рамках коррекции. Помимо завершившегося налогового периода, давление на рубль сейчас оказывают снизившиеся цены на нефть и укрепившийся в преддверии заседания ФРС доллар. Итоги заседания американского регулятора будут раскрыты лишь вечером среды, объемы февральских продаж юаней, вероятно, будут анонсированы в четверг или пятницу. На этом фоне в среду курс пары "доллар-рубль" может продолжить двигаться в диапазоне 69,75-70,75 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации рубля по отношению к доллару в диапазоне 68-71. Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Среди негативных факторов, которые оказывают давление на национальную валюту, сегодня выступала нефть. Котировки снижались, несмотря на позитивную статистику из КНР", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"После достаточно заметного ослабления в начале недели рубль во вторник сумел отыграть лишь малую часть позиций. При этом, несмотря на снижение пары "доллар-рубль" по итогам рабочего дня, курс оставался к вечеру около 70 руб. В целом рубль завершил январский налоговый период без видимой поддержки экспортеров. В том числе, вероятно, из-за сохраняющегося профицита рублевой ликвидности в банковской системе. Так, во вторник Банк России вновь сохранил лимит на недельном депозитном аукционе на внушительной отметке - 5,4 трлн руб. В полном объеме лимит не был востребован, однако банки почти не сократили объем размещения по сравнению с прошлой неделей, разместив внушительные 4,4 трлн руб. Сохранить существенный объем ликвидности на депозитах у ЦБ банкам не помешал отток ликвидности в бюджет после налогового периода", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 31 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 января, банки разместили 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 февраля на 92,47 копейки, до 70,5174 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,05 копейки, до 76,3004 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 75,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,4583 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 71,22 копейки и составил 70,4227 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 749,516 млн, из которых $585,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 164,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 67,57 копейки, до 76,2818 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 35,84 копейки, подорожав до 76,2317 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 078,477 млн, из которых EUR304,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR773,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,37% и 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на предыдущих уровнях - 8,02%, 8,38% и 8,56% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 февраля 2023 года 11:18
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 55,5 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целью 55,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Совкомфлот" неожиданно опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2022г по МСФО....    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 11:00
ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений на заседании в феврале 2023г - Росбанк
ЦБ РФ, вероятно, сохранит выжидательную позицию на заседании 10 февраля 2023 года, и ключевая ставка останется на текущем уровне (7,5% годовых), говорится в комментарии аналитиков Росбанка. "Январский отчет по инфляционным ожиданиям подчеркивает сбалансированность факторов накануне заседания ЦБ 10...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 10:42
Инвесторам стоит обратить внимание на акции НЛМК - "Солид Брокер"
Инвесторам в текущей ситуации на рынке стали стоит обратить внимание на акции "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК"), полагают аналитики "Солид Брокер". "Производство стали в России в 2022г сократилось на 7%, до 71,5 млн тонн. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов I половины...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 10:27
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, еврозоне и США: - Выпуск в промышленности России за декабрь; - Безработица в еврозоне за декабрь; - Индекс потребительских цен в...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 10:16
Нефтяные котировки могут отступить до $84/барр. к концу дня - SberCIB
Нефтяные котировки могут отступить до $84 за баррель Brent к концу торгов в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Нефть дешевеет в среду утром в ожидании решения ФРС. Также в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться выполнение...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 10:02
Динамика на рынке ОФЗ в среду будет зависеть от тактики Минфина на аукционах - ПСБ
Динамика на рынке рублевых гособлигаций в среду будет зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Размещение нового госдолга с премией по доходности к вторичному рынку в пределах 5 б.п. будет оказывать нейтральное влияние на рынок. Если...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:49
Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в диапазоне 2215-2240п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с умеренного отклонения в пределах 0,5%, в диапазоне 2215-2240 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:40
Рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 70-71 руб./$1 в среду - ПСБ
ра доллар/рубль, вероятно, продолжит проторговывать диапазон 70-71 руб./$1 в среду с попытками тестирования его верхней границы, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:33
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 1 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния слабо позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:31
Freedom Finance Global рекомендует держать акции American Express
Freedom Finance Global рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $183 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Финансовые показатели эмитента за октябрь-декабрь 2022 года оказались несколько слабее общерыночных ожиданий. Несмотря на...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:18
Динамику цены нефти в среду будет определять информационный фон - БКС Экспресс
Динамику котировок нефти марки Brent в среду будет определять информационный фон, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Нефтяные контракты по марке Brent демонстрируют потенциал для восстановления после непродолжительной коррекции, однако на сессии в среду динамику...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:11
Фондовые индексы США выросли по итогам января
Фондовые индексы США выросли во вторник и по итогам января. Азиатские рынки акций растут на торгах в среду. Нефть дорожает в среду утром.    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:05
Техническая картина индекса Мосбиржи в целом позитивна - БКС Экспресс
Техническая картина по индексу Мосбиржи в целом позитивная, но важно не допустить просадки в ближайшие сессии и хотя бы остаться около текущих значений, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи и в то же время техническим...    читать дальше
.
01 февраля 2023 года 09:00
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов
Москва. 1 февраля. Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.    читать дальше
.
31 января 2023 года 19:51
Рынок акций РФ во вторник обновил 2,5-месячный максимум по индексу МосБиржи во главе с финкомпаниями
Москва. 31 января. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по экономике России, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии решения Федрезерва США по ставке. Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов, обновив максимум на закрытие с середины ноября, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4,7%).    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.