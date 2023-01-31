Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил повышение к евро вечером во вторник на фоне перешедшей к укреплению нефти

Москва. 31 января. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 69,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 58,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,95 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,7 копейки - до 72,58 рубля. Курс китайского юаня опустился на 5,7 копейки - до 10,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери к доллару и усилил темпы роста к евро на закрытии торгов последнего дня января благодаря перешедшей к повышению нефти. При этом участники внутреннего валютного рынка продолжают находиться в ожидании новых стимулов к движению, в том числе новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Декабрьское значение индекса было максимальным за 11 месяцев.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индикатора в январе до 109 пунктов с объявленного ранее уровня предыдущего месяца в 108,3 пункта.

Снижение индекса потребдоверия обусловлено растущими опасениями американцев в отношении возможной рецессии в США на фоне подъема базовой ставки ФРС и по-прежнему высокой инфляции.

В четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания, по данным опроса "инФОМ", в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд.

Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, согласно опросу ЦБ, в январе снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 10 февраля.

ЦБ отмечает, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России 31 января отразил продажу валюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечался Новый год (праздник весны), поэтому предыдущие пять рабочих дней регулятор расчеты по продаже юаней не проводил, обещал их отразить в статистике на 31 января.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Цены на нефть перешли к уверенному росту после снижения в первой половине вторника, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ и итогов заседания ФРС. Федрезерв объявит итоги первого в этом году заседания вечером в среду, очередная встреча министров стран ОПЕК+ состоится также в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $85,48 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,94 за баррель, что на 1,34% больше итогового значения предыдущей сессии.

В ходе прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,2%, причем котировки WTI впервые за три недели опустились ниже $77 за баррель.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 70,8 руб./$1, но к вечеру рубль перешел к укреплению. Во многом укрепление рубля происходило в рамках коррекции. Помимо завершившегося налогового периода, давление на рубль сейчас оказывают снизившиеся цены на нефть и укрепившийся в преддверии заседания ФРС доллар. Итоги заседания американского регулятора будут раскрыты лишь вечером среды, объемы февральских продаж юаней, вероятно, будут анонсированы в четверг или пятницу. На этом фоне в среду курс пары "доллар-рубль" может продолжить двигаться в диапазоне 69,75-70,75 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации рубля по отношению к доллару в диапазоне 68-71. Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Среди негативных факторов, которые оказывают давление на национальную валюту, сегодня выступала нефть. Котировки снижались, несмотря на позитивную статистику из КНР", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"После достаточно заметного ослабления в начале недели рубль во вторник сумел отыграть лишь малую часть позиций. При этом, несмотря на снижение пары "доллар-рубль" по итогам рабочего дня, курс оставался к вечеру около 70 руб. В целом рубль завершил январский налоговый период без видимой поддержки экспортеров. В том числе, вероятно, из-за сохраняющегося профицита рублевой ликвидности в банковской системе. Так, во вторник Банк России вновь сохранил лимит на недельном депозитном аукционе на внушительной отметке - 5,4 трлн руб. В полном объеме лимит не был востребован, однако банки почти не сократили объем размещения по сравнению с прошлой неделей, разместив внушительные 4,4 трлн руб. Сохранить существенный объем ликвидности на депозитах у ЦБ банкам не помешал отток ликвидности в бюджет после налогового периода", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 31 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 января, банки разместили 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 февраля на 92,47 копейки, до 70,5174 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,05 копейки, до 76,3004 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 75,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,4583 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 71,22 копейки и составил 70,4227 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 749,516 млн, из которых $585,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 164,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 67,57 копейки, до 76,2818 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 35,84 копейки, подорожав до 76,2317 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 078,477 млн, из которых EUR304,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR773,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,37% и 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на предыдущих уровнях - 8,02%, 8,38% и 8,56% годовых соответственно.