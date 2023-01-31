Изменения цен евробондов РФ во вторник оказались незначительными на фоне смешанной динамики UST

Москва. 31 января. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник оказались незначительными на фоне смешанной динамики цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании итогов заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, подорожав до 59,06% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 10,77% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и накануне, составила 63,15% от номинала (доходность - 9,82% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 4 базисных пункта - до 42,7% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 12,6% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 33,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,45% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,36% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 22,12% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 26 базисных пунктов - до 83,19% от номинала (его доходность выросла на 76 базисных пунктов - до 36,41% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) продемонстрировали смешанную динамику в ожидании объявления в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок Федрезерва на этой неделе всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство американского ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики.