Акции Xinyi Solar - привлекательная история роста - БКС Экспресс

Акции ведущего мирового производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. являются привлекательной "историей роста" для инвесторов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Мы ожидаем, что в 2023 году рост установок солнечных панелей и сопутствующего фотовольтажного оборудования составит 30-50% г/г. Это позволит Xinyi Solar нарастить выручку на 41% г/г, а чистую прибыль на 56% г/г. На наш взгляд, бумаги эмитента - привлекательная "история роста" в динамично развивающемся секторе на стыке технологий и энергетики", - пишут эксперты в обзоре.

Xinyi Solar Holdings Ltd. разрабатывает, производит, продает и предоставляет послепродажное обслуживание изделий из солнечного стекла, а также является основным поставщиком для глобальных производителей солнечных фотоэлектрических модулей.

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