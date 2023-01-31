Отчетность ExxonMobil за 4К22 умеренно негативна для цены его акций - "Финам"

Отчетность ExxonMobil за за четвертый квартал 2022 года умеренно негативна для цены акций эмитента, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Крупнейший американский нефтегазовый мейджор ExxonMobil во вторник представил отчетность за четвертый квартал 2022 года. На наш взгляд, отчетность эмитента умеренно негативна для акций нефтяника. Компания показала, что при текущих ценах на нефть она способна финансировать выплаты дивидендов и проведение программы buyback, однако для роста выплат акционерам необходимы более высокие цены на углеводороды. При этом прогнозная суммарная доходность дивидендов и buyback на 2023 год составляет около 7% - достаточно скромное значение на пике сырьевого цикла. Наш текущий рейтинг по акциям ExxonMobil - "продавать". Целевая цена находится на уровне $96,2, что соответствует "даунсайду" 15,7%", - пишет эксперт в материале.

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