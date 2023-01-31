"Финам" снизил рейтинг акций Nike до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Nike Inc. до "держать", подтвердив прогнозную стоимость в $131,06 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 3,7% от текущего уровня.

"C момента повышения рейтинга по акциям Nike до "покупать" стоимость бумаг производителя одежды и обуви для спорта выросла на 17%. Позитив акциям придала отчетность в первом полугодии 2023 ф.г., в частности новость о том, что пик избытка товарных запасов пройден во втором квартале. В прошлом году инвесторов обеспокоило решение эмитента прибегнуть к промоактивности для ликвидации избытков внесезонных запасов, что оказало давление на валовую рентабельность. Акции торгуются, по нашей оценке, вблизи своей справедливой стоимости, что ограничивает потенциал дальнейшего укрепления", - пишет в комментарии эксперт Анна Буйлакова.

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