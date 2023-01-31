Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 31 января. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 70,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,37 руб./EUR1, подешевев на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,01 копейки - до 73,19 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,6 копейки - до 10,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует несколько разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых стимулов к движению. Кроме того, участники рынка продолжают ждать новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Кроме того, в четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания, по данным опроса "инФОМ", в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд.

Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, согласно опросу ЦБ, в январе снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 10 февраля.

ЦБ отмечает, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России 31 января отразил продажу валюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечался Новый год (праздник весны), поэтому предыдущие пять рабочих дней регулятор расчеты по продаже юаней не проводил, обещал их отразить в статистике на 31 января.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Цены на нефть усилили падение днем во вторник, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ и итогов заседания ФРС. Федрезерв объявит итоги первого в этом году заседания вечером в среду, очередная встреча министров стран ОПЕК+ состоится также в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $83,7 за баррель, что на 0,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,01 за баррель, что на 1,14% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В ходе прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,2%, причем котировки WTI впервые за три недели опустились ниже $77 за баррель.

"В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации рубля по отношению к доллару в диапазоне 68-71. Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Среди негативных факторов, которые оказывают давление на национальную валюту, сегодня выступает нефть. Котировки снижаются, несмотря на позитивную статистику из КНР", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"...Рубль окончательно потерял поддержку фактора налогового периода, а скорое введение санкций на российские нефтепродукты несет риски роста курса пары "доллар-рубль" к 71 руб./$1. Тем не менее поддержку рублю может оказать рост объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила - анонс новых месячных объемов Минфин должен сделать в течение первых трех рабочих дней месяца", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 31 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 января, банки разместили 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,37% и 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на предыдущих уровнях - 8,02%, 8,38% и 8,56% годовых соответственно.