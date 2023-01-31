Цены бумаг Полюса и Polymetal обладают потенциалом роста - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Полюса" и Polymetal обладают потенциалом роста от текущих уровней, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены бумаг золотодобывающих компаний продолжают расти из-за увеличения стоимости драгметалла. Ослабление рубля вкупе с переориентацией поставок в дружественные страны также оказывают поддержку компаниям. Вопрос с дивидендами пока не решен, но не исключаем возобновления выплат до конца года как со стороны Polymetal (как будет закрыт вопрос с редомициляцией), так и со стороны "Полюса" (устойчивая бизнес модель обеспечивает самую высокую маржу по EBITDA в районе 60% среди всех металлургов). Наконец, текущие мультипликаторы указывают на недооценку акций в диапазоне 30-35%", - указывают эксперты в комментарии.

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