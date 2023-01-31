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31 января 2023 года 16:17

Цены бумаг Полюса и Polymetal обладают потенциалом роста - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Полюса" и Polymetal обладают потенциалом роста от текущих уровней, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены бумаг золотодобывающих компаний продолжают расти из-за увеличения стоимости драгметалла. Ослабление рубля вкупе с переориентацией поставок в дружественные страны также оказывают поддержку компаниям. Вопрос с дивидендами пока не решен, но не исключаем возобновления выплат до конца года как со стороны Polymetal (как будет закрыт вопрос с редомициляцией), так и со стороны "Полюса" (устойчивая бизнес модель обеспечивает самую высокую маржу по EBITDA в районе 60% среди всех металлургов). Наконец, текущие мультипликаторы указывают на недооценку акций в диапазоне 30-35%", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ПОЛЮС/POLYMETAL-ПРОГНОЗ


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