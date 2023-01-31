Вероятно сохранение негативных настроений к акциям Samsung - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение негативных настроений инвесторов в отношении акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co., считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Samsung в 4К22 увеличила чистую прибыль в 2,2 раза (разовое влияние на показатель пересмотра налогообложения в Корее), тогда как операционная прибыль рухнула в 3,2 раза на фоне резкого падения спроса на чипы памяти и смартфоны. Компания ожидает, что спрос начнет восстанавливаться во 2П23, однако макроэкономическая неопределенность сохранится. Мы считаем, что негативные настроения инвесторов в отношении акций эмитента сохранятся", - пишут эксперты в комментарии.

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