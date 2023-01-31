"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $300

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,75%, стоп-приказ: $266, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 31 января. Аналитики ожидают роста выручки до $5,71 млрд и прибыли на акцию $2,45. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $266 риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,95", - указывают эксперты.

McDonald''s - американская корпорация, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания.

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