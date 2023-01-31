"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций АЛРОСА

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Текущая структура продаж "АЛРОСА" неизвестна, поскольку компания не раскрывает результаты. В целом мы сохраняем негативный взгляд на компанию в связи с непростой ситуацией на рынке алмазов и туманными перспективами мирового спроса на ювелирные изделия на длинном горизонте", - пишут аналитики.

Долгосрочная рекомендация для бумаг "АЛРОСА" от экспертов "БКС МИ" - "продавать", прогнозная стоимость составляет 57 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.