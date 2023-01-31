Повышение внутренних цен на сталь в сочетании с ростом экспортных подтолкнет котировки акций металлургов РФ вверх - "БКС МИ"

Ожидаемый рост внутренних цен на сталь в сочетании с повышательным трендом экспортных должен стать сильным катализатором для акций российских металлургов, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Нам нравятся "Северсталь" и "Магнитогорский металлургический комбинат" - потенциал роста котировок этих бумаг превышает 30%", - отмечают эксперты.

"По итогам недели, завершившейся в прошлую пятницу, российские экспортные цены на слябы и заготовки в портах Черного моря опустились на 1,2% н/н и 0,9% н/н, до $595/т и $540/т FOB соответственно", - приводятся в обзоре инвесткомпании оценки Metals & Mining Intelligence (MMI). Между тем внутренние цены на горячекатаный прокат не меняются уже четыре недели подряд, при этом в феврале, как утверждает MMI, сталепроизводители планируют повысить цены предложения на 3-4%.

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