"Солид Брокер" не рекомендует покупать акции ВТБ, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ВТБ уже в этом квартале может провести масштабную допэмиссию в пользу государства на несколько сотен миллиардов рублей, - пишут аналитики. - Окончательный размер допэмиссии мы узнаем только после определения цены размещения, но так или иначе размытие довольно заметное. Идея по ВТБ была первой, которую мы закрыли ещё 24 февраля, т.к. предполагали, что банку ничего хорошего в ближайшие годы не светит, а допэмиссия напрашивалась, учитывая попадание банка в SDN-лист практически сразу после обострения конфликта. Заметим, что банк практически каждый кризис проходит тяжело, т.к. качество кредитного портфеля у него заметно ниже, чем у Сбера и остальных. И до сих пор эта картина не поменялась. Что касается дивидендов, то мы думаем, банк вернется к выплате не раньше 2025 года, причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли. Поэтому пока наша рекомендация - обходить ВТБ стороной".

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