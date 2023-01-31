Рубль вряд ли выйдет из диапазона 70-65 руб./$1 в феврале - "Открытие Инвестиции"

Рубль вряд ли выйдет из диапазона 70-65 руб./$1 в феврале, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Эксперт подчеркивает, что в рамках текущей торговой недели рубль лишается поддержки спроса со стороны экспортёров, что повышает риск роста доллара до 72-73 руб./$1. С другой стороны, ЦБ должен вернуться к продажам юаней и компенсировать временный простой продаж китайской валюты на прошлой неделе. Это будет сдерживать ослабление рубля.

"Пока ожидаем, что выше 70 руб./$1 в феврале закрепиться будет трудно. Поэтому сохраняем потенциальный диапазон 70-65 руб./$1. Ожидаем рост торговых объёмов в паре юань/рубль, так как ЦБ должен вернуться на рынок с продажами юаней, а импортёры должны оживиться, поскольку в Китае завершается празднование Нового года", - прогнозирует Шульгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.