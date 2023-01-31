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31 января 2023 года 11:41

Рынок акций РФ утром продолжил рост во главе с финкомпаниями, невзирая на внешний пессимизм

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост, невзирая на негативные сигналы с внешних фондовых и сырьевых площадок в преддверии решения Федрезерва по ставке; индекс Мосбиржи поднялся в район 2220 пунктов, обновив максимум за две недели во главе с бумагами финкомпаний.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2216,5 пункта (+0,6%), индекс РТС - 992,24 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 70,38 рубля (-0,02 рубля).

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков приостановили ралли перед заседанием ФРС. На внешних площадках отмечается коррекция вниз, несмотря на ряд обнадеживающих макроэкономических сигналов. Так, МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,7% до 2,9%, рассчитывая на ускорение в Китае. МВФ теперь также ждет расширения экономики РФ в 2023 году на 0,3% против ранее ожидавшегося снижения на 2,3%.

Индекс МосБиржи протестировал ближайшее сопротивление 2210 пунктов. По ходу дня заметные движения возможны в акциях "Сургутнефтегаза" на фоне проведения совета директоров, а также дальнейшего снижения рубля против доллара, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что российский рынок акций подошел к сильнейшему сопротивлению своего бокового диапазона - высока вероятность коррекции по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе, поскольку катализаторов для активных покупок на российском рынке пока нет. На американском рынке ожидания послабления монетарной политики Федрезерва уже в ценах, однако в ближайшее время вероятна повышенная турбулентность на рынках.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи накануне превысил 2200 пунктов, однако о пробое сопротивления говорить пока рано. Значительную поддержку акциям экспортеров оказал слабеющий рубль.

Внешний фон ухудшился, это выступает основным препятствием для продолжения роста рынка акций РФ. Скорее всего, зарубежные индикаторы сохранят волатильность в преддверии оглашения в среду итогов заседания ФРС, которые определят судьбу рисковых активов. Если американский регулятор даст намек на скорое сворачивание цикла повышения ставок, то рынки ждет сильный рост, полагает Антонов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,8-2% во главе с Nasdaq, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикацией квартальной финансовой отчетности рядом крупных IT-компаний.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний. Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng - на 1%), "минусует" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,3%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Розничные продажи в Японии в декабре 2022 года выросли на 3,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 3% после ноябрьского подъема на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в январе до 50,1 пункта при прогнозах роста до 49,8 пункта с декабрьских 47 пунктов. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 4% в годовом выражении по итогам 2022 года и составила 8,4 трлн юаней ($1,24 трлн), свидетельствуют данные ГСУ. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-ноябрем, спад за которые составил 3,6%.

Объем ВВП Франции в IV квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали нулевого роста ВВП. В третьем квартале рост ВВП Франции составил 0,2%.

Розничные продажи в Германии в декабре прошлого года упали на 5,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Падение показателя стало рекордным с апреля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз после резкого снижения в понедельник, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,39 за баррель (-0,6% и -2% в понедельник), мартовская цена WTI - $77,14 за баррель (-1% и -2,2% накануне).

На этой неделе кроме заседания ФРС состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, от которых ждут повышения ключевых ставок на 50 б.п.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+17,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+14,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,3%).

Подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-13,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-10,8%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,2%).

Расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) упали на 3,3% (до 27,46 рубля за штуку) по факту публикации ожидаемого отчета компании за IV квартал 2022 года. Ритейлер в IV квартале увеличил чистую розничную выручку на 2,9% в годовом выражении, до 55,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в IV квартале снизились на 2,8% вследствие снижения трафика и среднего чека на 2,3% и 0,5% соответственно.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" - основного формата ритейлера - в октябре-декабре сократилась на 5,3%, до 41,2 млрд рублей. LfL-продажи снизились на 6,9%. В целом за год ритейлер нарастил доходы на 8,1%, до 200,2 млрд рублей. Повышение было обеспечено открытием новых магазинов и высокими результатами дискаунтеров "Да!".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 9,35 млрд рублей (из них 3,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,08 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 576,43 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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