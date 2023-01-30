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30 января 2023 года 19:44

Рубль заметно подешевел к доллару и евро в понедельник в условиях завершения основных налоговых выплат января

Москва. 30 января. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.

Курс доллара США составил 69,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 70 руб. впервые с 11 января. Евро стоил 76,16 руб./EUR1, подорожав на 66 копеек. Евро торгуется выше 76 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,2 копейки - до 72,7 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,7 копейки - до 10,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов понедельника в силу снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат января. Давление на рубль также оказало ожидание новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

"На прошедшей неделе рубль снизился, несмотря на налоговый период: пара "доллар-рубль" поднялась выше 70 руб./$1. Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что текущий диапазон курса 68-72 руб./$1 является равновесным и комфортен как для бюджета, так и для экспортеров. На наш взгляд, значительное укрепление рубля выглядит маловероятным даже при восстановлении объема продаж валюты со стороны экспортеров", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел и некоторое время оставался под давлением. В начале основной сессии российская валюта быстро восстановилась, но вскоре перешла к активному ослаблению. Доллар установил трехнедельный максимум чуть выше 70 руб., евро - вблизи 76,3 руб. Внешний фон на открытие наших торгов был негативным, затем некоторое время мировые рынки и нефтяные цены продолжали поступательно снижаться. Правда, в начале основной российской сессии нефть стала возвращать утраченные позиции, но это не предотвратило активное ослабление рубля. Вероятно, сказывается нехватка предложения иностранной валюты из-за сокращения экспортной выручки, связанного с санкционными ограничениями и геополитическим дисконтом на российскую нефть", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $86,32 за баррель, что на 0,39% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,37 за баррель, что также на 0,39% меньше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Мировой спрос на нефть достигнет плато в течение следующих 10 лет, прежде чем снизится к концу рассматриваемого периода, что будет отчасти обусловлено сокращением использования продуктов ее переработки в автомобильном транспорте, пишет BP в Energy Outlook 2023. Тем временем официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к снижению добычи сырья в РФ в период до 2035 года, полагают аналитики.

По мнению экспертов компании, из-за высоких темпов сокращения существующих операционных активов и свертывания новых перспективных проектов производство нефти в России снизится примерно с 12 млн баррелей в сутки в 2019 году до 7-9 млн б/с в 2035 году.

При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период, полагают аналитики.

Основным событием для нефтяного рынка на этой неделе станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 февраля. По оценкам большинства экспертов, коалиция не станет менять квоты на добычу по итогам этого заседания.

Кроме того, власти Китая в субботу пообещали поддержать восстановление спроса на топливо в стране, поскольку он является главным локомотивом экономики и импорта, отмечает MarketWatch. В то же время 5 февраля вступает в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 января на 25,55 копейки, до 69,5927 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,37 копейки, до 75,7799 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 37,89 копейки по отношению к пятнице и составил 69,7036 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 35,89 копейки и составил 69,7078 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 550,391 млн, из которых $627,547 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $922,844 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 19,9 копейки, до 75,6061 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 46,29 копейки, подорожав до 75,8728 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR686,862 млн, из которых EUR131,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR554,886 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 8,02% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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