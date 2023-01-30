Акции Сбербанка, Магнита, ММК, НОВАТЭКа и Полюса будут наиболее привлекательны в 2023г - ПСБ

Акции Сбербанка, "Магнита", "ММК", "НОВАТЭКа" и "Полюса" будут наиболее привлекательны для покупок в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Прибыль Сбера (+45%) по итогам 2022г составила 300 млрд руб., что позволит вернуться к выплатам дивидендов. Это должно стать ключевым триггером для роста акций в 2023г", - отмечается в комментарии.

"Магнит" (+48%), на взгляд аналитиков банка, демонстрирует эффективность бизнеса и защищенность от санкций, ожидается его возвращение к выплате дивидендов. По мнению экспертов, акции компании являются лучшим выбором среди бумаг российских ритейлеров.

"ММК" - один из наиболее ориентированных на внутренний рынок сталелитейщиков (около 3/4 продаж), - подчеркивается в комментарии. - Следовательно, продажи компании должны быть в меньшей степени подвержены рискам нестабильности на экспортных направлениях. А недавнее увеличение экспортных цен на 10% н/н дает внутренним ценам на сталь потенциал к росту".

"НОВАТЭК" (+57%), в свою очередь, сохраняет планы по реализации СПГ- проектов. Компания выигрывает за счет высоких цен на газ и стабильности сбыта. Компания регулярно выплачивает дивиденды, в периоды низких цен проводит обратный выкуп.

"Высокие цены на золото, которые будут расти в 2023г, позволяют компании "Полюс" (+32%) продавать его на экспорт даже с дисконтом, и при этом не ощущать каких-либо проблем с денежными потоками", - отмечают стратеги ПСБ.

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