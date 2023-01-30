Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 30 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт, подешевев до 59,68% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 10,66% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,23% от номинала (доходность - 9,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 23 базисных пункта - до 42,7% от номинала (его доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 12,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 33,72% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 18 базисных пунктов - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 25,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 22,13% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 2 базисных пункта - до 83,2% от номинала (его доходность выросла на 23 базисных пункта - до 36,21% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась также на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в начале недели плавное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него замедления темпов подъема базовой ставки до 25 базисных пунктов. Многие при этом считают, что американский ЦБ постарается убедить рынок в своем намерении продолжать повышение ставки.

"Несмотря на хорошие новости о замедлении инфляции, а также тот факт, что ФРС близка к завершению цикла увеличения ставки, пока слишком рано ожидать от нее сигналов о готовности остановиться", - говорит экономист UBS Джонатан Пингл, который ждет от американского ЦБ "ястребиного" посыла по итогам заседания. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, который проведет традиционную пресс-конференцию по итогам заседания, будет очень внимательно взвешивать слова, "чтобы непреднамеренно не подать "голубиный" сигнал", отмечает главный экономист Barclays Capital по рынкам США Джонатан Миллер.