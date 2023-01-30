Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы - Банк "Русский Стандарт"

Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Укреплению российской валюты в I полугодии 2023г могут способствовать несколько факторов. Во-первых, это снижение импорта, связанного с новогодними праздниками, и спроса на наличную валюту со стороны физлиц", - считает эксперт.

В качестве второго фактора выступают перспективы восстановления нефтяных цен, сохранение высоких объемов экспорта до вступления в силу ограничений со стороны коалиции стран. "Цены восстановились более, чем на 10%, объемы поставляемой морем нефти, хотя и с большим дисконтом, но остаются на ощутимо высоком уровне, что обеспечивает поступление валютной выручки", - отмечает Тимошенко.

Третий фактор, по мнению аналитика - общемировой тренд в начале года на рост аппетита к риску, а также некоторое охлаждение спроса на доллар США и защитные активы.

"Возобновление бюджетного правила, а также пусть и не значительные, но продажи китайских юаней для покрытия бюджетного дефицита могут также открыть возможности для укрепления национальной российской валюты", - полагает стратег банка.

По его мнению, пятый фактор в пользу возможного улучшения позиций рубля в ближайшие месяцы - общая техническая картина конца 2022г - начала 2023г. "Она с высокой долей вероятности подразумевала некоторую коррекцию курса российского рубля после декабрьского ралли", - резюмирует Тимошенко.

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