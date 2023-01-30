БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В корпоративном сегменте зафиксированы две разнонаправленные тенденции, - пишут эксперты. - С одной стороны, наблюдается рост спроса на новые размещения в сегменте ВДО. Например, дебютант Мосрегионлифт разместился на 200 млн руб. под 19,5% всего за один день. С другой - повторный техдефолт по купону допустил ТД Синтеком, который не смог перевести владельцам облигаций 3,2 млн руб. Дефолты по бумагам с низкими рейтингами постепенно входят в привычку, что поддерживает высокие премии за риск в сегменте".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.