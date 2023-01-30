"Финам" снизил рейтинг акций Sinopec до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг была сохранена экспертами на уровне 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года.

"С момента нашего присвоения акциям класса H Sinopec рейтинга "покупать" 5 августа 2022 года они принесли инвесторам доходность 24,3% (с учетом дивидендов) и достигли нашей целевой цены. Основными факторами роста стали снятия коронавирусных ограничений в Китае, ожидания высоких дивидендов и улучшение отношения западных инвесторов к китайским акциям в целом. При этом после недавнего ралли мы полагаем, что акции эмитента оценены справедливо и для дальнейшего роста необходимы новые триггеры", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, а также розничную реализацию топлива. Основные добывающие и перерабатывающие мощности располагаются в Китае.

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