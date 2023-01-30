"Финам" позитивно оценивает "префы" Башнефти и Транснефти

"Финам" в настоящее время позитивно оценивает привилегированные акции "Башнефти" и "Транснефти", которые имеют хорошие шансы положительно удивить инвесторов дивидендами за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"По нашим оценкам, за счет восстановления добычи и повышенных цен на нефть в 2022 году дивиденды "Башнефти" могут составить 188 рублей на акцию, что соответствует 25,4% доходности на "преф". Наша текущая целевая цена по привилегированным акциям эмитента составляет 861 рубль за штуку", - пишет эксперт.

"Транснефть" традиционно является более защитной акцией - ее бизнес зависит в первую очередь от объемов транспортировки нефти и тарифов. На фоне небольшого роста объемов добычи в РФ по итогам 2022 года "Транснефть", по нашим оценкам, может выплатить 12528 рублей на акцию. Потенциальная доходность составляет 14,3%. На этом фоне наша целевая цена по привилегированным акциям "Транснефти" установлена на уровне 115571 рубля за штуку", - указывает Кауфман.

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