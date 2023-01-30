.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем дешевеет к доллару и евро в условиях завершения основных налоговых выплат января
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Что ждет россиян с 1 февраля
С 1 февраля произойдет традиционная индексация пособий и выплат, "привязанных" к уровню годовой инфляции. На этот раз их повысят почти на 12%. А госуслугами можно будет воспользоваться по биометрическим данным, пишет "Российская...
 
Работающих пенсионеров могут освободить от страховых взносов
Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает изменения ст. 7 закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и ст. 22 закона "О страховых пенсиях". Документ, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты...
 
Какие профессии выбирают абитуриенты
Топ-5 наиболее востребованных направлений у выпускников школ сохранил прошлогоднюю тенденцию в приемную кампанию в 2022 г., говорится во второй части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленного НИУ ВШЭ. С ним...
 
30 января 2023 года 16:00

Рубль днем дешевеет к доллару и евро в условиях завершения основных налоговых выплат января

Москва. 30 января. Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.

Курс доллара США составил 69,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,16 руб./EUR1, подорожав на 66 копеек. Евро торгуется выше 76 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,2 копейки - до 72,7 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,7 копейки - до 10,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в силу снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат января. Давление на рубль также оказывают ожидания новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

"На прошлой неделе рубль немного ослаб, просев примерно на 1% по отношению к доллару, несмотря на благоприятный налоговый период в конце месяца. В то же время регулятор не продавал юань в рамках бюджетного правила (в отличие от недели, закончившейся 20 января), так как китайский рынок был закрыт из-за празднования Нового года. На этой неделе баланс рисков будет смещен в сторону ослабления рубля, так как ЕС с 5 февраля вводит эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Однако этот эффект может быть частично нивелирован возобновлением операций ЦБ с юанем. На этой неделе мы ожидаем, что при текущих ценах на нефть рубль стабилизируется на уровне 68-71 за доллар. Российская валюта может укрепиться в начале недели, но с февраля и ближе к дате введения эмбарго будет иметь тенденцию к ослаблению", - отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

"Текущую неделю рубль имеет все шансы начать с укрепления. Этому будут способствовать и завершение конверсионных операций под уплату налогов (в частности, НДПИ), и возврат Минфина к интервенциям. К тому же 3 февраля Минфин объявит объем валютных операций в следующем месяце, когда, по нашим примерным оценкам, величина ежедневных продаж CNYRUB может вырасти до 4,6 млрд руб. с 3,2 млрд руб. в январе. В дальнейшем, однако, перспективы национальной валюты выглядят намного более туманными. Участники рынка будут держать в голове риск болезненной подстройки нефтяной отрасли к введению с 5 февраля "потолка" цен на отечественные нефтепродукты. Тем более, не исключено изменение механизма расчета НДПИ уже на горизонте ближайших месяцев, что - в теории - может развернуть направление интервенций Минфина с продажи валюты на покупку. В сухом остатке мы ожидаем, что на текущей неделе волатильность курса USD/RUB вновь вырастет, его колебания будут проходить в широком диапазоне 68,5-72 руб/$1", - говорят аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Цены на нефть перешли к небольшому повышению после слабого снижения в первой половине торгов понедельника, инвесторы оценивают новости из Ирана и обещания властей КНР простимулировать спрос.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $86,78 за баррель, что на 0,14% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,76 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Как сообщалось, вечером в субботу беспилотники атаковали военно-промышленный объект в иранском Исфахане. Происхождение дронов неизвестно, однако многие СМИ считают инициатором атаки Израиль. Правительство еврейского государства воздерживается от комментариев.

Основным событием для нефтяного рынка на этой неделе станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 февраля. По оценкам большинства экспертов, коалиция не станет менять квоты на добычу по итогам этого заседания.

Кроме того, власти Китая в субботу пообещали поддержать восстановление спроса на топливо в стране, поскольку он является главным локомотивом экономики и импорта, отмечает MarketWatch. В то же время 5 февраля вступает в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 8,02% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,56% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 января 2023 года 19:44
Рубль заметно подешевел к доллару и евро в понедельник в условиях завершения основных налоговых выплат января
Москва. 30 января. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.    читать дальше
.
30 января 2023 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200п по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля, лидировал "Полюс"
Москва. 30 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков и сохраняющиеся геополитические риски; индекс Мосбиржи превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте и по оборотам торгов лидировали бумаги ПАО "Полюс" (+5,4%, объем торгов превысил 5,28 млрд рублей).    читать дальше
.
30 января 2023 года 19:00
Акции Сбербанка, Магнита, ММК, НОВАТЭКа и Полюса будут наиболее привлекательны в 2023г - ПСБ
Акции Сбербанка, "Магнита", "ММК", "НОВАТЭКа" и "Полюса" будут наиболее привлекательны для покупок в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Прибыль Сбера (+45%) по итогам 2022г составила 300 млрд руб., что позволит вернуться к выплатам дивидендов. Это должно стать ключевым триггером для...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:52
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:41
Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы - Банк "Русский Стандарт"
Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Укреплению российской валюты в I полугодии 2023г могут способствовать несколько факторов. Во-первых, это снижение импорта, связанного с...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В корпоративном...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:01
"Финам" снизил рейтинг акций Sinopec до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг была сохранена экспертами на уровне 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023...    читать дальше
.
30 января 2023 года 17:40
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Пройдя "дно" в мае-июне прошлого года, рынок стали в РФ продолжает восстанавливаться, и, по нашим данным, многие компании в...    читать дальше
.
30 января 2023 года 17:20
"Финам" позитивно оценивает "префы" Башнефти и Транснефти
"Финам" в настоящее время позитивно оценивает привилегированные акции "Башнефти" и "Транснефти", которые имеют хорошие шансы положительно удивить инвесторов дивидендами за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "По нашим оценкам, за счет...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:51
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Инвесторы в прошедшую пятницу негативно восприняли то, что прибыль Chevron за 4К22 оказалась ниже консенсус-оценки рынка, рентабельность по EBITDA снизилась,...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:29
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре. "Результаты технологической биржи Nasdaq за четвертый квартал 2022 года в целом совпали с ожиданиями. Эмитент продолжает сталкиваться с низкой активностью на рынке IPO...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:08
"Финам" снизил рейтинг акций Zijin Mining Group до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining Group Co. с "покупать" до "держать", сообщвется в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне 13,34 гонконгского доллара (HKD) на август 2023 года была подтверждена экспертами. "За полгода со времени...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:44
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2100-2250п на текущей неделе - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи может остаться в узком торговом диапазоне 2100-2250 пунктов на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Уже третий месяц подряд индекс Мосбиржи продолжает торговаться в узком диапазоне 2100-2250 пунктов. Отметим, что рост рынка на 1% в...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:23
Возможно продолжение ослабления рубля к евро в ближайшее время - ПСБ
Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к евро в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Курс евро в ходе торгов в понедельник преодолел отметку 76 руб./EUR1 впервые с 9 января. Европейская валюта в начале недели дорожает более выражено, чем другие ключевые валюты...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $130
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.