Рубль днем дешевеет к доллару и евро в условиях завершения основных налоговых выплат января

Москва. 30 января. Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.

Курс доллара США составил 69,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,16 руб./EUR1, подорожав на 66 копеек. Евро торгуется выше 76 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,2 копейки - до 72,7 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,7 копейки - до 10,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в силу снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат января. Давление на рубль также оказывают ожидания новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

"На прошлой неделе рубль немного ослаб, просев примерно на 1% по отношению к доллару, несмотря на благоприятный налоговый период в конце месяца. В то же время регулятор не продавал юань в рамках бюджетного правила (в отличие от недели, закончившейся 20 января), так как китайский рынок был закрыт из-за празднования Нового года. На этой неделе баланс рисков будет смещен в сторону ослабления рубля, так как ЕС с 5 февраля вводит эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Однако этот эффект может быть частично нивелирован возобновлением операций ЦБ с юанем. На этой неделе мы ожидаем, что при текущих ценах на нефть рубль стабилизируется на уровне 68-71 за доллар. Российская валюта может укрепиться в начале недели, но с февраля и ближе к дате введения эмбарго будет иметь тенденцию к ослаблению", - отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

"Текущую неделю рубль имеет все шансы начать с укрепления. Этому будут способствовать и завершение конверсионных операций под уплату налогов (в частности, НДПИ), и возврат Минфина к интервенциям. К тому же 3 февраля Минфин объявит объем валютных операций в следующем месяце, когда, по нашим примерным оценкам, величина ежедневных продаж CNYRUB может вырасти до 4,6 млрд руб. с 3,2 млрд руб. в январе. В дальнейшем, однако, перспективы национальной валюты выглядят намного более туманными. Участники рынка будут держать в голове риск болезненной подстройки нефтяной отрасли к введению с 5 февраля "потолка" цен на отечественные нефтепродукты. Тем более, не исключено изменение механизма расчета НДПИ уже на горизонте ближайших месяцев, что - в теории - может развернуть направление интервенций Минфина с продажи валюты на покупку. В сухом остатке мы ожидаем, что на текущей неделе волатильность курса USD/RUB вновь вырастет, его колебания будут проходить в широком диапазоне 68,5-72 руб/$1", - говорят аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Цены на нефть перешли к небольшому повышению после слабого снижения в первой половине торгов понедельника, инвесторы оценивают новости из Ирана и обещания властей КНР простимулировать спрос.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $86,78 за баррель, что на 0,14% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,76 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Как сообщалось, вечером в субботу беспилотники атаковали военно-промышленный объект в иранском Исфахане. Происхождение дронов неизвестно, однако многие СМИ считают инициатором атаки Израиль. Правительство еврейского государства воздерживается от комментариев.

Основным событием для нефтяного рынка на этой неделе станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 февраля. По оценкам большинства экспертов, коалиция не станет менять квоты на добычу по итогам этого заседания.

Кроме того, власти Китая в субботу пообещали поддержать восстановление спроса на топливо в стране, поскольку он является главным локомотивом экономики и импорта, отмечает MarketWatch. В то же время 5 февраля вступает в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 8,02% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,56% годовых.