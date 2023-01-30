"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 48 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 48 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,31%, стоп-приказ: 39,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в январе некоторым российским компаниям разрешили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решений. По их мнению, для "РусАла" это потенциально может решить вопрос с выплатой дивидендов.

"С технической точки зрения бумага пробила сопротивление на уровне 42 руб., и восходящий тренд,

вероятно, продолжится. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 35,9 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают аналитики "Финама".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%.

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